Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da,

Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de,

Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da,

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI MAÇ PROGRAMI