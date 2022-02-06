Süper Lig'de 2. yarı dönemi tüm hızıyla başlarken geçtiğimiz hafta maç oynanmaması nedeniyle futbolseverler; bu hafta yeniden takımlarına kavuştu. İşte Süper Lig'de 24. haftanın ilk iki günü itibariyle alınan sonuçlar ve son günün programı...