2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu akşam Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor ile başlayacak olan Süper Lig'de haftanın panaroma...

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor

16.00 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Altay

19.00 Antalyaspor - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK

20.00 Gaziantep FK - Hatayspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)