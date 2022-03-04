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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları ve fikstürü!

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren zorlu maçların oynanacağı haftada lider Trabzonspor, deplasmanda 22 yıldır mağlup edemediği Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

04.03.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları ve fikstürü!

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu akşam Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor ile başlayacak olan Süper Lig'de haftanın panaroma...

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI

4 Mart Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar

16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Mart Pazartesi

20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)

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