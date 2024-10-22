Süper Lig'de 9. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 22.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:41
- 1
BODRUM FK - 2000
- 2
EYÜPSPOR - 1500
- 3
GÖZTEPE - 1500
-
- 4
KONYASPOR - 1500
- 5
HATAYSPOR - 1000
- 6
KAYSERİSPOR - 1000
-
- 7
SAMSUNSPOR - 750
- 8
ANTALYASPOR - 750
- 9
ADANA DEMİRSPOR - 750
-
- 10
GAZİANTEP FK - 500
- 11
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
- 12
ALANYASPOR - 500
-
- 13
KASIMPAŞA - 250
- 14
SİVASSPOR - 200
- 15
BAŞAKŞEHİR - 67
-
- 16
TRABZONSPOR - 67
- 17
BEŞİKTAŞ - 4.00
- 18
FENERBAHÇE - 2.50
-
- 19
GALATASARAY - 1.60
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ