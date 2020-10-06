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HaberlerFutbolSüper Lig

Süper Lig'de 4. haftanın panoraması

06.10.2020 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de 4. haftanın panoraması
4. haftanın panoraması!
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Süper Lig'de 4. haftanın panoraması... Haftanın öne çıkanları ve en'leri

Oğuzhan Genç

Süper Lig'de ilk uzun araya "dejavu" ile girdik! Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye uğurlayıp yoluna Çağdaş Atan'la devam eden Alanyaspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da muhteşem bir giriş yapıp yine 4. haftayı lider kapattı. Transfer şampiyonu Fenerbahçe, haftaya lider giren Fatih Karagümrük'ü yeni transfer Samatta ile yıktı. Beşiktaş ve Galatasaray hüsran yaşarken Trabzonspor son anlarda galibiyetten oldu. Son şampiyon Başakşehir ise ilk puanını alsa da ilk golünü hala atamadı. İşte Süper Lig'de 4. haftanın panoraması...

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Alanyaspor
Teknik direktör: Çağdaş Atan (Alanyaspor)
Futbolcu: Davidson (Alanyaspor)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Beşiktaş
Teknik direktör: Sergen Yalçın (Beşiktaş)
Futbolcu: Pablo Santos (Hatayspor)

5. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - Ankaragücü
16.00 Kayserispor - Sivasspor
16.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Başakşehir

18 Ekim Pazar

13.30 Hatayspor - BB Erzurumspor
16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
16.00 F.Karagümrük - Kasımpaşa
19.00 Göztepe - Fenerbahçe

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - Alanyaspor
20.00 Gençlerbirliği - Denizlispor

(Beşiktaş - BAY)

1.A.ALANYASPOR43101111010
2.FENERBAHÇE42204228
3.FATİH KARAGÜMRÜK42118447
4.GALATASARAY42115237
5.BB ERZURUMSPOR42116427
6.F.ANTALYASPOR42114227
7.A.HATAYSPOR421136-37
8.GÖZTEPE41308446
9.KASIMPAŞA42023216
10.HK KAYSERİSPOR420235-26
11.İH KONYASPOR31204135
12.TRABZONSPOR41215505
13.DG SİVASSPOR311123-14
14.GENÇLERBİRLİĞİ311112-14
15.BEŞİKTAŞ411257-24
16.YENİ MALATYASPOR411237-44
17.GAZİANTEP FK403168-23
18.ÇAYKUR RİZESPOR402225-32
19.Y.DENİZLİSPOR402216-52
20.ANKARAGÜCÜ301213-21
21.M.BAŞAKŞEHİR401306-61

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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