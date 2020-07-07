Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu... Beşiktaş'ın altyapıdan çıkan iki yeteneği... İkisi de 19 yaşında... Karius'un ani gidişi sonrası Ersin, Caner Erkin'in de takımdan ayrılacağının netleşmesiyle Rıdvan, formayı giymeye başladı. Yani biraz zorunluluktan... Bunun yanında taraftarın da büyük isteği ve desteğiyle...
Kayserispor maçında önce Rıdvan hatasıyla bir gol yedirdi, sonra da kaleci Ersin... "Gençleşme" derken olabilecek en kötü senaryo... 3-1 kaybetti Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi için altın tepside gelen fırsatı geri tepti. Ersin'le Rıdvan golleri yedirirken taraftar da sosyal medyada başta verdiği desteği yedi. İki oyuncuya 4 haftadır olan övgüler, gençleşme projesine olan inanç, 90 dakikanın ardından bir anda bitti.
Öyle yorumlar vardı ki... Sanki sezonu Rıdvan ile Ersin mahvetti. Sahadaki diğer isimler (Atiba hariç) öylesine bir mücadele sergiledi ki, bir çuval inciri bu iki genç berbat etti. Sanki bu gençler, milyonlarca Euro alıp karşılığını veremeyenlerdi.
Türk futbolunda gençleşme ve altyapı konusunda yıllardır yönetenlerin başarısızlıkları yazılır çizilir. Doğru. Peki ya taraftarlar, özellikle de sosyal medyadakiler, genç oyuncular konusunda ne kadar samimiler? Bu konunun sadece skor odaklı bakılarak olmayacağının ne kadar bilincindeler? Beşiktaş özelinde devam edelim; Rıdvan ve Ersin'in oynamasını zorunlu kılan 'nedenleri' bu kadar eleştirdiler mi de faturayı ikisine kesiverdiler?
FERDİ VE ALTAY; AMAN DİKKAT!
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 yenerken Ferdi Kadıoğlu resitali vardı. Genç yıldız, 2 klas golü ve futboluyla göz doldurdu. Genç Altay Bayındır da kurtardıklarıyla skoru tuttu. Ancak sosyal medyadaki taraftarlar böyleyken Ersin'le Rıdvan'ın başına gelenler onlara ders olmalı. Aman Ferdi, aman Altay! Olur da kötü oynarsanız, hatalı bir gol yer ya da bir gol falan kaçırırsanız sosyal medyaya sakın bakmayın, tadınızı kaçırmayın!..
PODOLSKI SAKATLANMASA...
Antalya'da 70. dakikanın ilk saniyeleri... Ev sahibi Podolski'yle sağdan hızla çıkıyor. Başakşehir savunması birdenbire 2'ye 2 yakalanıyor. Poldi içeri çevirse Jahovic bomboş durumda, golü atacak. Ancak birdenbire sekmeye başlıyor Podolski, top savunmanın kontrolünde auta doğru yuvarlanıyor. Atağın dönüşünde ise Başakşehir, Demba Ba ile golü buluyor. İstanbul ekibi, şampiyonluğa ulaşırsa bu 1 dakika içinde yaşananlar önemli bir kırılma anı olacak.
VAR OLMASA...
Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek Başakşehir'i takibini sürdürürken dev maça damgasını VAR sistemi vurdu. Önce Feghouli'nin kırmızı kartını, sonra da Sörloth'a yapılan penaltıyı hakem Cüneyt Çakır es geçerken uyaran VAR'dı. VAR olmasaydı, Türkiye'nin 'en iyi hakemi' bu iki kritik pozisyonu es geçseydi neler konuşulacaktı?
KAYSERİSPOR DESTAN YAZIYOR
Neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta da Kayserispor'u övmemiz gerek. Tabii Prosinecki'yi de... 17 maçta 10 puan alan takım, Hırvat hocayla 13 maçta üzerine 21 puan ekledi. Sonunculuktan tırnaklarıyla kazıya kazıya 14.'lüğe yükseldiler. Kümede kalmaları, son dönemin en büyük başarı öykülerinden birisi olacak.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Kayserispor
Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)
Futbolcu: Hasan Hüseyin Acar (Kayserispor)
Genç yetenek: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Çaykur Rizespor
Teknik direktör: Bülent Uygun (Denizlispor)
Futbolcu: Feghouli (Galatasaray)
31. HAFTANIN PROGRAMI
Bugün
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.00 Başakşehir - Denizlispor
Yarın
18.30 Trabzonspor - Antalyaspor
21.00 Göztepe - Ankaragücü
21.00 Alanyaspor - Galatasaray
Perşembe
18.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor
21.00 Gaziantep FK - Konyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
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