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HaberlerFutbolSüper Lig

Süper Lig'de 29. haftanın panoraması

Zirve yarışında bu hafta bir değişiklik olmadı. Artık herkes Galatasaray - Trabzonspor maçına odaklandı. 4 hoca yeni geldikleri takımlarının kaderlerini değiştirerek alkış aldı. İşte fark yaratanlarla birlikte Süper Lig'de 29. haftanın panoraması

30.06.2020 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Panorama

PROSINECKI İMZASI

İlk yarı sona erdiğinde ligin dibine demir atmıştı Kayserispor... Yaşanan onca kriz ve toplanan sadece 10 puan vardı. Yeni başkan Berna Gözbaşı'nın göreve Robert Prosinecki geldi. Hırvat hoca, 5-1'lik Alanyaspor yenilgisi ile kötü başladı ama kimlik değiştiren takım, ardından 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Var olan 10 puanın üstüne 18 daha ekledi. Bu hafta evinde yenilgisiz olan Sivasspor'u da devirip 16. sıraya yükseldiler. Bu takım düşse bile ne zaman düştüğünü gösterdiler.

TAMER TUNA UÇUŞA GEÇİRDİ

Yine sezonun yarısı bittiğinde Antalyaspor'da da durum farksızdı. Toplanan 14 puanla 16. sırada kalan Akdeniz ekibinin kurtuluş umudu Tamer Tuna'ydı. İlk maçında eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olsa da Tuna ile kara bulutlar yerini çabuk aydınlığa bıraktı. 12 maçtır yenilgisiz olan Antalya 6 galibiyet ve 5 beraberlikle 9.'luğa tırmandı. Kulüp tarihinin 11 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırmaları cabası.

PAŞA, FUAT ÇAPA İLE AYAĞA KALKTI

21. haftada 16 puanla 17. sırada olan Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğunu Fuat Çapa'ya emanet etti. İlk 2 maçta alınan yenilgiler, endişeleri daha da derinleştirdi. Ancak Denizlispor'u yenerek başladıkları seride sadece Konyaspor ile berabere kalıp son 5 maçı galip bitirdiler. Şimdi 35 puanla 11. sırada, oldukça güvenli bir yerdeler. Üstelik bu 7 maçta 15 gol atıp sadece 2 gol yediler. Kulübün üst üste kazanma rekorunu egale ettiler.

SERGEN YALÇIN'LA KARTAL'IN UMUDU VAR

Kabus gibi bir Avrupa, kabus gibi bir kupa performansının yanında ligde 18 maçta 30 puanla 7. sırada bıraktı Beşiktaş'ı Abdullah Avcı... Oynanan futbol, üst üste 6 galibiyet alırken de camianın hedef tahtasındaydı. Sonrasında taraftar istedi, Sergen Yalçın geldi. 10 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş, hücumda da 20 gol atıp farkını gösterdi. 1.67 olan puan ortalaması ile 1.55 olan gol ortalaması 2'ye yükseldi. 3. olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Beşiktaşlılar, artık daha ümitli.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Kayserispor

Teknik direktör: Fuat Çapa (Kasımpaşa)

Futbolcu: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Gençlerbirliği

Teknik direktör: Hüseyin Çimşir (Trabzonspor)

Futbolcu: Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)

30 . HAFTANIN PROGRAMI

3 Temmuz Cuma

21.00 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi

18.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
18.30 Ankaragücü - Alanyaspor
21.00 Antalyaspor - Başakşehir
21.00 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar

18.30 Kasımpaşa - Sivasspor
21.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi

21.00 Kayserispor - Beşiktaş

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