PROSINECKI İMZASI
İlk yarı sona erdiğinde ligin dibine demir atmıştı Kayserispor... Yaşanan onca kriz ve toplanan sadece 10 puan vardı. Yeni başkan Berna Gözbaşı'nın göreve Robert Prosinecki geldi. Hırvat hoca, 5-1'lik Alanyaspor yenilgisi ile kötü başladı ama kimlik değiştiren takım, ardından 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Var olan 10 puanın üstüne 18 daha ekledi. Bu hafta evinde yenilgisiz olan Sivasspor'u da devirip 16. sıraya yükseldiler. Bu takım düşse bile ne zaman düştüğünü gösterdiler.
TAMER TUNA UÇUŞA GEÇİRDİ
Yine sezonun yarısı bittiğinde Antalyaspor'da da durum farksızdı. Toplanan 14 puanla 16. sırada kalan Akdeniz ekibinin kurtuluş umudu Tamer Tuna'ydı. İlk maçında eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olsa da Tuna ile kara bulutlar yerini çabuk aydınlığa bıraktı. 12 maçtır yenilgisiz olan Antalya 6 galibiyet ve 5 beraberlikle 9.'luğa tırmandı. Kulüp tarihinin 11 maçlık yenilmezlik rekorunu da kırmaları cabası.
PAŞA, FUAT ÇAPA İLE AYAĞA KALKTI
21. haftada 16 puanla 17. sırada olan Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğunu Fuat Çapa'ya emanet etti. İlk 2 maçta alınan yenilgiler, endişeleri daha da derinleştirdi. Ancak Denizlispor'u yenerek başladıkları seride sadece Konyaspor ile berabere kalıp son 5 maçı galip bitirdiler. Şimdi 35 puanla 11. sırada, oldukça güvenli bir yerdeler. Üstelik bu 7 maçta 15 gol atıp sadece 2 gol yediler. Kulübün üst üste kazanma rekorunu egale ettiler.
SERGEN YALÇIN'LA KARTAL'IN UMUDU VAR
Kabus gibi bir Avrupa, kabus gibi bir kupa performansının yanında ligde 18 maçta 30 puanla 7. sırada bıraktı Beşiktaş'ı Abdullah Avcı... Oynanan futbol, üst üste 6 galibiyet alırken de camianın hedef tahtasındaydı. Sonrasında taraftar istedi, Sergen Yalçın geldi. 10 maçta 20 puan toplayan Beşiktaş, hücumda da 20 gol atıp farkını gösterdi. 1.67 olan puan ortalaması ile 1.55 olan gol ortalaması 2'ye yükseldi. 3. olup Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Beşiktaşlılar, artık daha ümitli.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Kayserispor
Teknik direktör: Fuat Çapa (Kasımpaşa)
Futbolcu: Burak Yılmaz (Beşiktaş)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Gençlerbirliği
Teknik direktör: Hüseyin Çimşir (Trabzonspor)
Futbolcu: Mert Hakan Yandaş (Sivasspor)
30 . HAFTANIN PROGRAMI
3 Temmuz Cuma
21.00 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi
18.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
18.30 Ankaragücü - Alanyaspor
21.00 Antalyaspor - Başakşehir
21.00 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar
18.30 Kasımpaşa - Sivasspor
21.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi
21.00 Kayserispor - Beşiktaş
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