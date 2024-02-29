Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı 1 Mart Cuma günü başlıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 10 puan topladı.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 39 puanla 5. sırada giriyor.
Tıpkı Kasımpaşa gibi çıkışa geçen ve son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan EMS Yapı Sivasspor ise 37 puanla 6. basamakta yer alıyor.
Lacivert-beyazlı ekipte Kenneth Omeruo, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.