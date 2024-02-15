Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Şubat Cuma:
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu