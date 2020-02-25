25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a karşı 20 yıllık yenilmezlik serisine 'elveda' dedi. Durum böyle olunca Kadıköy'de son düdüğün ardından ortalık alevlendi. Neler olmadı ki maç sonunda! Her biri haftalarca konuşulacak ayrı bir hikayeydi. Her şey gibi serilerin de sonu var elbet. Belki yeni bir 20 yıllık seri başlayacak, belki de bu kez Galatasaray 20 yıllık bir hegemonya kuracak. Ancak Fenerbahçe cephesinde öfkeyi artıran baş faktörlerden birisi Ersun Yanal'ın haftalardır değişmeyen tercihleriydi.
ESARETİN BEDELİ
Taraftarın coşkulu bir hücum futbolu için çağırdığı Yanal, Jailson'dan stoper yaratmak başta olmak üzere inatlarının esiri oldu. Bunları değiştirmeyi, yeni bir şeyler denemeyi düşünmeden 23 haftayı geçirdi. Geçtiğimiz sene kurtarıcı olarak geldiğinde de iyi işaretler vermemiş, alt sıralardan ok gibi fırlayamamıştı Fenerbahçe. Bu kez hüsran daha büyük oldu. Nisanda şampiyonlukla tarihe geçen Yanal, bu sefer şubatta havlu attı. Fenerbahçe, 20 yıllık serisinin kapanışını da onunla yaptı.
JAILSON KIRMIZIYI GÖZE ALSA...
Onyekuru, 90+3'te galibiyeti perçinleyecek golünü atmak için son sürat koşarken onu çaresizce kovalayan gecenin kötüsü Jailson'du. Birçok Fenerbahçeli'den o an "İndirsene" diye bir ses yükselmiştir. Orada faul yapıp indirse, kırmızıyı görüp takımını 9 kişi bıraksa bir şeyler değişir miydi? En azından haftaya farklı birini stoperde görmek mümkün olabilirdi!
TERİM'İN HAKKI TERİM'E
Fenerbahçe'nin son dönemde sallanan Kadıköy hakimiyeti, Fatih Terim'in kusursuz planı ile son buldu. Bu sezon Terim, bu köşede de olmak üzere çok eleştirildi. "Kadro yetersiz" dediğinde "Daha ne istiyor, suçu oyunculara atıyor" denildi. "Şampiyonluk şansı ilk yarıda bitti" denildi. Gönderilecekler gönderildi, gelmesini istedikleri getirildi. Kadıköy'de şampiyonluk kazandıktan sonra galibiyet hasretini de o bitirdi. Şimdi şampiyonluğun en büyük favorisi. Galatasaraylılar ne kadar sevinse az.
ÜNAL KARAMAN'I HATIRLAMAK
Lider Trabzonspor, Beşiktaş'la deplasmanda yenilmekten son anda kurtuldu. Maçın özeti; "Sörloth attı, Uğurcan tuttu!", bu sezon defalarca olduğu gibi. 5. dakikada öne geçtikten sonra bir daha rakip kaleyi göremeyen bir Trabzonspor vardı. Akıllara Ahmet Ağaoğlu'nun Ünal Karaman'ı ayrılığa götüren sözleri geldi birden... "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor."
'FEDA' DÖNEMİNİ HATIRLATAN BİR MAÇ
Beşiktaş, lider Trabzonspor'a karşı muhteşem bir futbol ortaya koydu. Taraflı tarafsız herkes sergilenen performansa hayranlık duydu. Sonuç son anda kaçan galibiyet olsa da taraftarlar Dolmabahçe'den Sergen Yalçın'ın oynattığı futbolun mutluluğuyla ayrıldı. 2012'de Beşiktaş 'Feda' dönemindeyken yine bir Trabzonspor maçı oynanmıştı İnönü'de. Maç boyu rakibini ablukaya alan siyah-beyazlılar, 1-1'i bulmuş ancak galibiyet golünü bir türlü atamamıştı. Son dakikada Olcay'ın kaçırdığı gol ve hakemin bitiş düdüğünün ardından ise tüm takım üzüntüyle yere yığılmıştı. O fotoğraf, Beşiktaş'ın 'Sefa' döneminin sembolü olmuştu. Bu Trabzonspor maçı da böyle bir yükselişin başlangıcı olur mu?
KADERİ DEĞİŞTİREN DEĞİŞİKLİKLER!
- Yeni Malatyaspor karşısında durum 1-1'ken Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 87'de Podolski'yi oyuna aldı. Alman yıldız 2 dakika sonra galibiyeti getiren golü attı.
- Göztepe 1-0 öndeyken Gaziantep'in hocası Sumudica, 85'te Diarra'yı oyuna aldı. Malili oyuncu, 90+2'de 1 puanı kurtardı.
- Ve dün... Çaykur Rizespor deplasmanında durum 1-1... Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübede golcü yokluğunda stoper Martin Skrtel'i 87'de forvet olarak oyuna soktu. Slovak tecrübe, 90+1'de galibiyet golünü buldu. İstanbul ekibi, liderliğe kuruldu.
ACI KAYIP
Kasımpaşa, Denizlispor'u iyi bir oyunla 2-0 yenerek 7 hafta sonra kazandı. Lacivert-beyazlılar, alt sıralarda kartları yeniden dağıtırken maç esnasında acı bir olay yaşandı. Paşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin, mücadele sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bu haberin ardından ne futbolun önemi kaldı ne de galibiyetin. Bilgin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Kasımpaşa camiasına başsağlığı dileriz.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Galatasaray
Teknik direktör: Fatih Terim
Futbolcu: Henry Onyekuru
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Fenerbahçe
Teknik direktör: Ersun Yanal
Oyuncu: Jailson
24. HAFTANIN PROGRAMI
28 Şubat Cuma
20.00 Alanyaspor - Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
14.00 Konyaspor - Kasımpaşa
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor Fenerbahçe
1 Mart Pazar
13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Ankaragücü - Sivasspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
20.00 Başakşehir - Gaziantep FK
20.00 Kayserispor - Göztepe
|1.BAŞAKŞEHİR
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|20
|46
|2.TRABZONSPOR
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|26
|45
|3.GALATASARAY
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|21
|45
|4.SİVASSPOR
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|16
|45
|5.ALANYASPOR
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|19
|39
|6.FENERBAHÇE
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|13
|38
|7.BEŞİKTAŞ
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|6
|37
|8.GÖZTEPE
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|5
|34
|9.GAZİANTEP FK
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11.ANTALYASPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12.YENİ MALATYASPOR
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|3
|24
|13.DENİZLİSPOR
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|7
|3
|12
|22
|34
|-12
|24
|15.KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16.ANKARAGÜCÜ
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|17.KASIMPAŞA
|23
|5
|4
|14
|31
|49
|-18
|19
|18.KAYSERİSPOR
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!