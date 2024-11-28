Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi, 29 Kasım Cuma günü (yarın) Antalyaspor - Sivasspor maçıyla açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.

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Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle: 29 Kasım Cuma (yarın) 20.00 Antalyaspor - Sivasspor 30 Kasım Cumartesi REKLAM 13.30 Samsunspor - Bodrum FK 16.00 Adana Demirspor - Konyaspor 19.00 Başakşehir - Göztepe 19.00 Alanyaspor - Trabzonspor 1 Aralık Pazar 16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor 2 Aralık Pazartesi 20.00 Hatayspor - Beşiktaş 20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK