Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma günü (yarın) oynanacak Antalyaspor - Sivasspor maçıyla başlıyor.
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi, 29 Kasım Cuma günü (yarın) Antalyaspor - Sivasspor maçıyla açılacak.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 14. haftasında lider Galatasaray, pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ise pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:
29 Kasım Cuma (yarın)
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK