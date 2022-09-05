Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ligin 5. haftası, Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla sona erecek. Futbolseverler Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. İşte Süper Lig'de oynan maçlar, güncel puan durumu ve 6. hafta maçları...

SÜPER LİG 5. HAFTA SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

02 / 09 Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

03 / 09 Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

03 / 09 Başakşehir FK 2-0 Alanyaspor

03 / 09 Giresunspor 0-1 Konyaspor

03 / 09 Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

04 / 09 Hatayspor 1-1 Adana Demirspor

04 / 09 Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa

04 / 09 MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

05 / 09 Galatasaray-Gaziantep FK

Haftayı bay geçen takım İSTANBULSPOR

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇLARI

11 / 09 Sivasspor-İstanbulspor

11 / 09 Beşiktaş-Başakşehir FK

11 / 09 Fatih Karagümrük-Giresunspor

11 / 09 Alanyaspor-MKE Ankaragücü

11 / 09 Gaziantep FK-Ümraniyespor

11 / 09 Kayserispor-Antalyaspor

11 / 09 Konyaspor-Hatayspor

11 / 09 Kasımpaşa-Galatasaray

11 / 09 Adana Demirspor-Trabzonspor

Haftayı bay geçen takım Fenerbahçe

SÜPER LİG 5. HAFTA PUAN DURUMU