Süper Lig puan durumu 14. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 2 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

22 Aralık Salı

Hatayspor 0-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-1 Göztepe

23 Aralık Çarşamba

16:00 Erzurumspor - Denizlispor

16:00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep

19:00 Fenerbahçe - Başakşehir

24 Aralık Perşembe

16:00 Sivasspor - Gençlerbirliği

16:00 Kayserispor - Konyaspor

19:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19:00 Ankaragücü - Beşiktaş

SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU