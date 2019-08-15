Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard: Güçlü bir rakip vardı bu akşam karşımızda. Son noktalarda, bitirme konusunda şansızlıklar yaşadık. Takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak biz kazanmak için azimliydik ancak olmadı. Ama bugün çok iyi işler yapabileceğimizin işaretlerini aldık.