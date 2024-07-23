Süper Kupa finali: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...