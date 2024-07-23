Süper Kupa finali: Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızlılar, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kozlarını paylaşıyor. Milyonlarca seyirci tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...
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GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te yapılacak.
Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Heyecanla beklenen müsabaka ATV'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN SÜPER KUPA MAÇLARI
Galatasaray ve Beşiktaş toplamda Süper Kupa müsabakalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı- kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, siyah- beyazlılar ise 3 defa rakibine üstünlük sağladı.
Aralarında oynadıkları 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltılarla gülen taraf Galatasaray oldu.
Böylelikle derbide toplamda Galatasaray 5 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş 3 kez müzesine götürdü.
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SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR
Galatasaray- 17
Trabzonspor- 10
Fenerbahçe- 9
Beşiktaş- 9
Göztepe- 1
Akhisar- 1
Ankaragücü- 1
Eskişehir- 1
Konyaspor- 1