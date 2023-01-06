Süper grip neden uzun sürüyor?

İHA

Türkiye genelinde son günlerde acil servis ve polikliniklerde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça arttı. Vatandaşlar tedavi ve tanı alabilmek için hastanelere giderken, bazı vatandaşlar ise Covid-19 pandemisi sonrası tedirgin oluyor. Uzmanlar, süper grip olarak adlandırılan ve nezle türü olan bu hastalığın uzun sürmesindeki en büyük etkinin, Covid-19 pandemisinde bağışıklığın zayıflamasından kaynaklandığını belirtiyor.

"BU HASTALIK ÖNCEDEN BİLDİĞİMİZ NEZLE"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, halen üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü mevsimin içerisinde olunduğunu aktardı. Enginyurt, “Bu sene ‘süper grip’ adı verilen ama aslında grip virüsü olmayan, influenza virüsünün etken olmadığı bir farklı hastalık ile karşılaşmış gibiyiz ama bu bizim önceden bildiğimiz nezle. Bunun etkeni respiratuar sinsityal virus (RSV) adını verdiğimiz virüstür. Önceden ‘nezle’ deyip geçerdik ve hekimler de vatandaşlarımız da kolay geçeceğini bilirdi” dedi.

"ÇOK AĞIR HASTALIKLARA NEDEN OLMAYA BAŞLADI"

“Ancak bu sene nezle RSV çok ağır, gripten de ağır seyrediyor. Bunun nedeni biz 2 buçuk yıl boyunca maskeler ile toplumdan ve birbirimizden izole bir şekilde yaşadık, bağışıklık sistemimiz zayıfladı” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Bu izolasyona mecburduk ama bununla birlikte bir de yan etkisini görmüş olduk. Bu zayıflama sonrasında nezle kadar hafif dediğimiz virüsler bile insan vücudunda çok ağır hastalıklara neden olmaya başladı. Bir ay süren vakalar ile karşılaşıyoruz. Hastalar burun akıntısı ve ateş ile değil, yaygın kas ağrıları ve halsizlik ile beraber polikliniklere başvuruyor” şeklinde konuştu.

"3 VİRÜSÜ AYNI ANDA GÖRDÜĞÜMÜZ HASTALARIMIZ VAR"

Covid-19 virüsüne bağlı hastalığın halen devam ettiğini, grip, nezle ve Covid-19’un aynı anda hastalarda görülebildiğini ifade eden Enginyurt, “Son zamanlarda karşılaştığımız ağır vakalarda, nezle virüsünü, influenzanın neden olduğu gribi ve Covid-19’un neden olduğu hastalığı, 3’ünün bir arada gördüğümüz hastalar da olmakta. Bunun da nedeni bizim yine bağışıklık sistemimizin zayıflamış olması. Bu geçici durumdur, bağışıklık sistemimiz yeniden harekete geçecek, mekanizma normal bir şekilde çalışacak ve önümüzdeki yıllarda bu şekilde ağır vakalar ile karşılaşmayacağız” ifadelerine yer verdi.

"ÖLÜMCÜL TEHLİKE GÖRÜLMEMEKTE"

Uzun süreli olarak devam eden bu hastalığın Covid-19 gibi ölüm riskinin olmadığını ifade eden Enginyurt, “Her türlü virüsün ağır hastalarda ölümcül tehlikesi olabilir. Ancak normal durumlarda sağlıklı bir insanda ölümcül tehlike görülmemekte” diye konuştu.

Enginyurt ayrıca, toplu yerlere girerken özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların muhakkak maske takmaları gerektiğini belirterek, okullarda öğretmen ve öğrencilerin hastalanma durumunda salgının yayılabileceğini, iyi beslenme ve bol sıvı tüketmenin bağışıklığı güçlendireceğini söyledi.

Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.