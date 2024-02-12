Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı
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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.
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Las Vegas kentindeki Allegiant Stadı'nda oynanan ve uzatmaya giden final mücadelesinde San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Chiefs, üst üste ikinci son 5 yılda üçüncü şampiyonluğuna uzandı.
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61 bin 629 sporseverin takip ettiği karşılaşmada Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa ulaşan New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.
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Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, kariyerinde üçüncü kez Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
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28 yaşındaki Mahomes, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, bu harika bir şey. Daha işimiz bitmedi, yeni başlıyoruz. Genç bir takımımız var ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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YİNE DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR
Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl’un elli sekizincisi düzenlendi.
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Bu seneki buluşma ilk kez Nevada eyaletinin Las Vegas şehrindeki Allegiant Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
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Mücadele Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde yapımı 2.15 milyar dolara mal olan 71.835 kişilik Allegiant Stadyumu'nda oynandı.
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Dünyanın ticari açıdan en büyük spor karşılaşması olarak gösterilen ve milyarlarca dolarlık ekonomisiyle dikkatleri çeken Super Bowl, bir kez daha rakamlarıyla dikkat çekti.
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Milyonlarca dolara mal olan reklamları, devre arası şovlarıyla meşhur olan Super Bowl, son yıllarda yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Devre arası şovunda geçtiğimiz yıllarda Rihanna, Beyonce, Shakira, Coldplay, Eminem, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, The Weeknd gibi dünyaca ünlü şarkıcıların / grupların konserleri olmuştu.
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Merakla beklenen ilk yarı şovunda ise Amerikalı rap sanatçısı Usher başroldeydi. Yaklaşık 13 dakika süren şovda, Usher'a, Will.i.am, Alicia Keys ve Ludacris de eşlik etti.
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Super Bowl organizasyonu, özel olarak hazırlanan reklam filmleri dahil birçok açısı ile konuşuluyor. Bu yıl 30 saniyelik reklam filminin 7 milyon dolara satıldığı kaydedildi.
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MAÇA DAMGA VURAN AN
Maça damga vuran anlardan birinde, oyundan alınmasına sinirlenen Kelce, antrenörünün üzerine yürüdü.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından Kelce'in bu hareketine tepki gösterdi.
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TAYLOR SWİFT ETKİSİ
Çok sayıda dünya yıldızının stadyumda izlediği maçta şarkıcı Taylor Swift de sevgilisi Chiefs oyuncusu Travis Kelce'e destek için locadaydı.
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Taylor Swift ve Kansas City Chief'in oyuncusu Travis Kelce'nin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla NFL etkisi daha da arttı.
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Kelce'ye tezahürat yaparken çekilen sayısız kamera görüntüsünden, ikilinin maç dışında birlikte çekilen fotoğraflarına kadar Swift bu spora yepyeni bir kitle kazandırdı.
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