Super Bowl'da Gazze protestosunda bulunan kişi, Kendrick Lamar'ın dansçısı çıktı

Zül-Qarnain Nantambu, Super Bowl'dan yaklaşık iki hafta önce Kendrick Lamar'ın şovuna katılımcı olarak işe alındığını söylerken, Lamar'ın, kendisinin planladığı gösteri hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Nantambu, "dünyanın bu bölgelerinde devam eden çatışmaların mağduru olan halklarla dayanışma göstermeyi" amaçlayan bir gösteri düzenlendiğini anlattı.

Daily Mail'e göre kendisini müzisyen, yönetmen, moda tasarımcısı ve özgürlük savaşçısı olarak tanımlayan Nantambu, "Onların yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında lüks bir hayatımız var" dedi.