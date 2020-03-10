10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gündemi bol ve dopdolu bir haftaya giriş yapıyoruz Habertürk okurları… 5 Mart’ta Venüs’ün Boğa burcuna geçişi yüreklerimize su serpecek. Aşk, güzellik, estetik konularında düzelmeler yaşanacak. Zorlukların ardından rahat bir nefes alacağız. Ayrıca bu hafta Merkür gerilemesi de sona eriyor… 11 Mart’tan itibaren hayallerimizi, planlarımızı yoluna koymaya başlayayacağız. Bunun yanında 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşti. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; Bunun yanında 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay var. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; olaylara karşı daha çok titizlikle yaklaşacağız. Ev düzenleme, temizlik gibi konuları daha istekli bir şekilde yapacağız. İlişkilerde ise yanlış anlaşılmamak adına daha net olmak zorunda kalacağız. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 9-15 Mart haftalık burç yorumları haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Maddi konularda rahatlama yaşayacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… 5 Mart’ta Venüs’ün Koç burcuna geçişi nisan başına kadar olumlu yansıyacak. Gelirlerinizde artış olabilir veya beklenmedik paralar elinize geçebilir bu dönem… Aşk hayatınız da Merkür gerilemesinin sona erişiyle rahata eriyor… Karamsar halinizden yavaş yavaş kurtuluyorsunuz ve partnerinizin her sözünden olumsuz anlam çıkarmayı bırakıyorsunuz… Ancak yalnızlar yeni bir ilişkiye başlamak için bu haftanın bitmesini beklemeli… Sağlıkta ise kendinize dikkat edin, bağışıklığınızı güçlendirin.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Son birkaç haftadır yaşadığınız stres ve karamsar ruh halinden sonra ayağa kalkma vakti geldi sevgili Boğalar… Geçtiğimiz hafta Venüs burcunuza geçmişti… Yani nisana kadar güzelleşmek adına adımlar atabilir, dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca kariyerde beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz… Çünkü Merkür retrosu sona eriyor ve kariyerdeki yavaşlamalar hız kazanıyor. Aşk hayatınıza gelirsek, iş stresini geçtiğimiz haftalarda partnerinizden çıkarıyordunuz. Fakat artık onun gözünden bakmayı öğrenecek ve aranızı düzeltmeye bakacaksınız…
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları… Mart ayıyla beraber gündeminizi sağlık konuları oluşturuyor. Yoğun çalışma temposu, karşınıza çıkan olumsuz olaylar enerjinizi düşürse de bu hafta sizlere iyi gelecek… Neden diye soracak olursanız öncelikle 5 Mart’ta Venüs Boğa burcuna geçti… Aşk hayatınız olumlu anlamda etkilenecek. Eğer eski sevgilinizle yarım kalmış meseleler varsa geri dönüşler alabilirsiniz… Eski ilişkilere bir şans verebilirsiniz… Tabii eskiye dönüşten mutlu olacaksınız. İkinci olarak Merkür geri hareketini tamamlıyor… Kariyer hayatınızda mutlu olacaksınız. Hatta başarılarınız başkalarının dikkatini çekebilir ve teklif alabilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları… 9 Mart haftasında uzun zamandır bulamadığınız enerji ve neşeyi kendinizde bulmaya başlıyorsunuz… 5 Mart’ta Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ve Merkür retrosunun sona ermesi, sosyal hayatınızı canlandırıyor. Bu aralar arkadaşlarınızla keyifli ortamlarda bulabilirsiniz kendinizi… Üstelik yalnız Yengeçler bu ortamlarda romantik bir ilişkiye adım atabilir. Bu aralar sözlerinizle, tavırlarınızla herkesi etkilemeyi başaracaksınız. Yalnızca 9 Mart’taki Dolunay’da ailenizle aranızda ufak problemler çıkabilir. Dikkatli olun…
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