Sünnet korkusunu sanal gözlükle çizgi film izleyerek yendiler

Sanal gerçeklik gözlüğü, sünnet işlemlerinde de kullanılmaya başlandı. Çocuklar gözlük takarak film kahramanlarının maceralarına daldığı sırada sünnet tamamlanıyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sünnet olan çocuklar, erkekliğe ilk adımı sanal gerçeklik gözlüğü takarak izledikleri çizgi filmlerle attı.
Keçiören Belediyesince düzenlenen sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik gözlüğü takarak çizgi film kahramanlarının maceralarına eşlik eden çocuklar, operasyon öncesi korkularını yeniyor.
İlçedeki özel bir hastanede uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemi sırasında izledikleri filmlerin içinde kendilerini bulan çocuklar, sünnet tamamlandığında da operasyon masasından kalkmak istemiyor.
Aileleri ve çocuklarını, sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte servislerle hastaneye ulaştıran Keçiören Belediyesi, sünnet kıyafeti hediye ettiği çocukları işlem sonrası servislerle evlerine bırakıyor.
Sünnet organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Asena Ülkü Ünal, etkinlik kapsamında 1700 çocuğun sünnet edileceğini söyledi.
Geleneklere uygun olarak sünnet işleminin gerçekleştirildiğini belirten Ünal, "Sünnet operasyonu, steril ortamda uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Çocuklarımız, sanal gözlüklerle ameliyatlarını farkında olmadan tamamlayıp ağlamadan evlerine gidiyorlar. Sanal gözlükle çizgi filmini seyrettirilerek eğlenceli bir şekilde işlemleri tamamlanıyor." diye konuştu.
"ÇOCUKLAR HASTANEDEN GÜLE OYNAYA GİDİYOR"
Sünnet işleminin gerçekleştirildiği hastanenin Başhekimi Necmettin Din, çocukları ve ailelerini korkuya sevk eden sünnet işlemini keyifli hale getirmek için sanal gözlükle sünnet uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade etti.
Uygulamanın çocukları sünnet olayından uzaklaştırdığına dikkati çeken Din, "Çocuklar, gözlükle çizgi film veya onlara uygun görselleri izlerken biz de altta sünnet işlemini ağrısız ve sancısız bir şekilde yapıyoruz. Bu konuda da çok başarılı olduk. Çocuklar, hastaneden güle oynaya gidiyor. Çocuklar, bir miktar endişeli geliyorlar ama giderken de ve sünnet esnasında da çok keyifli olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"AİLELERE TAVSİYE EDERİM"
Sünnet ettirmek için 4 yaşındaki oğlunu hastaneye getiren bir anne, belediyeye yaptığı başvurunun kısa zamanda sonuçlandığını aktardı.
Çocukların hastane ortamında sünnet ettirilmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan anne, "Gayet güzel bir ortamdayız. Belediye görevlileri, sünnetin oyun gibi olacağını, eğlenceli geçeceğini söyledi. Ailelere kesinlikle tavsiye ederim" diye konuştu.
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