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Sünnet düğünü acıya dönüştü! Bozan, davetlilerle şehir turu atacaktı

Şanlıurfa'daki sünnet düğünü acıya dönüştü. Dün akşam yapılacak düğün öncesi öğle saatlerinde davetlilerle şehir turuna çıkmak için elbiselerini giyen küçük Bozan, binmek için önüne geldiği dayısının otomobilinin altında kaldı. Davetlilerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırılan Bozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sünnet olmaya hazırlanan Bozan, gözyaşları arasında toprağa verildi

17.10.2022 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlurfa'da sünnet düğünü acıya dönüştü!
DHA

Şanlıurfa'da, sünnet düğünü öncesi şehir turu attırılacak Bozan U. (4), dayısı İbrahim D.'nin otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam yapılacak sünnet düğünü için hazırlanan Bozan U., elbisesini giyerek, davetlilerle birlikte şehir turu atmak için otomobile binmek istedi. Bu sırada İbrahim D., fark etmeyerek önünde duran yeğenine çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Dayısının otomobilin altında kalan küçük Bozan, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Bozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI

Bozan U., otopsisinin ardından yakınları tarafından Birecik Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sünnet olmaya hazırlanan yeğeninin ölümüne sebep olan İbrahim D.'nin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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