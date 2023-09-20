Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı

GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'ndeki Hüseyin Dönmez'e ait 3 katlı sünger fabrikasında, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada fabrikadaki işçilerden bazıları kapıdan, bazıları da pencerelerden atlayıp dışarı çıktı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dün soğutma çalışmaları sürerken, muhasebe müdürü Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Fabrikada soğutma çalışması bugün de devam etti. Çalışmalarda enkazda 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Fabrikada, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması da sürüyor.

Fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönmez'in polisteki ilk ifadesinde, yangının elektrik kontağı kaynaklı çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZELER 28 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Yangında hayatını kaybeden muhasebe müdürü Müge Çetin, Irak uyruklu işçi Safire Acem ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri, polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından olaydan 28 saat sonra binadan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.