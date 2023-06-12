PARİS KONSERVATUVARI'NI BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
Roma'da başlayan eğitimini Paris Konservatuvarı'nda devam ettiren Suna Kan, 1952'de konservatuvarı birincilikle bitirdi.
Yurt dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül alan ünlü virtüöz, 1957'de Türkiye'ye döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı.
Suna Kan, Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisi ile ülkenin birçok yerinde konser ve resital verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlamış Gülay Uğurata ile bir ikili oluşturan Kan, Uğurata ile 29 yıl birlikte sahne aldı.