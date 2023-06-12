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Suna Kan'a veda töreni - Magazin haberleri

Suna Kan'a veda töreni

87 yaşında hayata veda eden dünyaca ünlü keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da tören düzenlendi. Kan'ın cenazesi Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Giriş: 12.06.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) emekli solist sanatçısı Suna Kan, dün bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kan için bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da tören düzenlendi.

  • Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Rengim Gökmen, keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın, Suna Kan'ın oğlu Ömer Üstel, aile fertleri ve sevenleri katıldı. Törende Kan için saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra hayat serüveni anlatıldı.

  • "SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

    Törende konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Cumhuriyetimizin "harika çocuğu" Suna Kan, saygın sanat yaşamına sığdırdığı sayısız başarıları ile sanat evrenimizin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencimizin yolunu aydınlatmaya devam edecek. Yine ülkemizin övünç kaynağı, Türk bestelerinin bazılarının en başarılı icracısı olarak benzersiz yerini hep koruyacak. Bizlere Suna Kan'ı bahşeden, kendisinin benzersiz dehası, rakipsiz azmi ve zevki selimine ilaveten ailesinden tevarüs edindiği yetenek ve çalışkanlığı yanında devletimizin onu keşfetmekteki mahareti ve dirayeti de mutlaka olmuştur" dedi.

  • "O, HARİKA ÇOCUKLARIN YILDIZI"

    Özden Toker ise Suna Kan ve kendisi gibi özel yetenekli çocukların yurt dışına devlet bursuyla gönderilmesi için çıkarılan 'Harika Çocuklar Yasası' olarak bilenen yasayı hatırlatarak, "Suna Kan, 'harika çocuk'lardan bir tanesi değil. Suna Kan, 'harika çocuk' olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Babam, onun gibi yetenekli çocuklara sahip çıkılmasına, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan 'harika çocuk yasasını' çıkaran insan. Suna Kan'a ve İdil Biret'e inandığı için bu kanun özel olarak çıktı. O 'harika çocuklar'ın kendisi, yıldızı. Ömür boyu sanat aşklarıyla her zaman bütün dünyada parıldadılar ve her zaman anıldılar. O çok zarif, çok güzel bir çocuktu ve o çocuk bizim ailemizde büyüdü. Annemin en sevdiği çocuklarından bir tanesi oldu. Babam, konserlerini en muntazam devam ettiği, dinlediği ve her zaman hayatıyla ilgilendiği bir büyüğü oldu. İyi ki vardın. İyi ki bu güzel ailen var. İyi ki seni seviyoruz ve seni hiç unutmayacağız. Suna Kan'a teşekkür ediyorum. Her zaman var olacaksın" dedi.

  • Konuşmaların ardından Suna Kan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kırmızı karanfiller bırakıldı ve alkışlarla sahneden uğurlandı. 

  • SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Törenin ardından Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan namaza ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

  • Suna Kan’ın naaşı ise namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

     

  • SUNA KAN HAKKINDA

    Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Suna Kan 1936'da Adana'da doğdu. Babasından 5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Kan, Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi dünyaca ünlü kemancılardan ders aldı.

    İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren Suna Kan, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü 'Harika Çocuk' olarak anıldı.

    Suna Kan, daha sonra 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan bir kanunla, piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı.

  • PARİS KONSERVATUVARI'NI BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

    Roma'da başlayan eğitimini Paris Konservatuvarı'nda devam ettiren Suna Kan, 1952'de konservatuvarı birincilikle bitirdi.

    Yurt dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül alan ünlü virtüöz, 1957'de Türkiye'ye döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı.

    Suna Kan, Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisi ile ülkenin birçok yerinde konser ve resital verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlamış Gülay Uğurata ile bir ikili oluşturan Kan, Uğurata ile 29 yıl birlikte sahne aldı.

  • Suna Kan, 1970'li yılların başında orkestra şefi Gürer Aykal ve eşi Faruk Güvenç ile Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda yer aldı ve orkestra ile yurt dışında 100'ün üzerinde konser verip çeşitli plaklar yaptı.

  • Ankara Oda Orkestrası'nda 1977'den 1986'ya kadar başkemancı ve solist sanatçı olarak yer alan Kan, 1996'da 'Sevda - Cenap And Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası' ile ödüllendirildi.

    Suna Kan, Türk bestecilerinin keman için ürettikleri repertuvarın önde gelen yorumcularından biri olarak biliniyordu.

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