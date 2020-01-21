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Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer konusunda çok bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.
Transfer sezonu uzun bir süre önce açıldığını ve henüz bir sonuç alamadıklarını aktaran Sumudica, "Şimdiye kadar en önemli noktalardan birisi olarak gördüğümüz kaleye istediğimiz bir oyuncuyu aldık." dedi.
Transferlerin gecikmesiyle ilgili kimseyi suçlamadığını anlatan Rumen teknik adam, şöyle devam etti:
"Takımın olanaklarını dikkatli kullanmaya çalışıyoruz. Sabırla yeni gelecek transferleri bekliyorum. 1-2 oyuncuyla anlaşmaya çok yakındık ama olmadı. Şimdi yönetim başka oyuncularla görüşme halindeler. Ben sadece yönetime ihtiyacımız olan bölgeleri söylüyorum. Onlar da buna göre görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda acil olarak transfere ihtiyacımız var. Çünkü eksiğimiz var. Transferler konusunda yönetimimize inanıyorum, istediğimiz oyuncular gelecek. Sonunda bu transferler gelecek, bunu biliyorum."
"GENÇLERBİRLİĞİ, FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDAN DAHA ZOR OLACAK"
Tecrübeli çalıştırıcı, ligdeki maçlarla ilgili bir soru üzerine de 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasındaki takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
90. dakikaya kadar rakiplerinin üzerine baskı kurduklarını ancak bu dakikadan sonra yedikleri golün dengelerini bozduğunu aktaran Sumudica, takımının mücadelesinden son derece memnun olduğunu ifade etti.
Rumen teknik adam, ligin 19. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği maçının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Gençlerbirliği maçı Fenerbahçe karşılaşmasından daha zor olacak. Çünkü rakibimiz dışarıda ve içeride farklı oyun ortaya koyabiliyor. Rakip, evinde çok sağlam bir oyun ortaya koyuyor. Şu an eksiklerimiz var. Hatta ligin ilk yarısından daha fazla eksikle çıkacağız. Sakat ve cezalı oyuncularımız var, yani kadromuz dar. Ama elimizden geleni yapacağız. Yedek kulübemizi kullanacağız. Zaten onlar bugünler için varlar. Umarım Ankara deplasmanından istediğimiz sonucu alacağız."
ANTRENMANDAN NOTLAR
Kırmızı-siyahlı ekip, 24 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Yaklaşık 1,5 saat süren ve teknik direktör Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hız ve kuvvet çalışmaları yapıldı.
Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik'in takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdiği idman, futbolcular arasındaki koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmanı kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy da takip etti.
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