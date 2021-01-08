Sumudica'dan ayrılık sinyali!

Bu sezon Gaziantep'le müthiş bir çıkış yakalayan Marius Sumudica, takımdan ayrılacağını söyledi. Romanya'da Digisport'a konuşan Sumudica, Gaziantep FK ile anlaşmasının zor olduğunu ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmek zorunda olduğunu açıkladı;
Al Shabab ile görüştü belirten Rumen teknik adam, "İki oyuncu istiyorum ve küçük miktarlarda sıkışıp kalıyoruz. Burada devam etmemin benim için oldukça zor olacağını düşünüyorum. Sözleşmemi bitirmek istiyorum ama çok büyük meblağlar var, reddedemem. İşaretler vermeye devam ettim, beni ertelediler, tartışmadım. Bu gece konuşacağız ama bu durumda devam edemeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Kendim ve çalışanlarım için isteyeceklerime katlanmanın onlar için zor olacağını düşünüyorum. Al-Shabab bana bir teklif yaptı: Pazarlık yapıyoruz ve anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.
Yöneticilerin kendisi ile anlaştığı yönündeki iddiaları da reddeden Sumudica, "Sanırım önümüzdeki hafta ayrılıyoruz. Ayrıca benimle anlaştıklarına yönelik ifadelerden de rahatsız oluyorum. Anlaşamadık! Kafalarında ne olduğunu bilmiyorum, taraftarları rahatlatmak istiyorlar. Onlar benim patronlarım, onlara saygı duyuyorum. Teknik adama sormadan oyuncularla konuşmaya başladığınızda bu beni çok rahatsız ediyor. Bu normal değil. Teknik adam soyunma odasının patronu olmalı" dedi.
Sumudica, Türkiye'de büyük takımlarda görev yapmanın zor olduğunu belirtirken, "Harika bir takımın sportif direktöründen bir mesaj aldım. Bu beni mutlu etti. Ancak böyle bir seviyeye ulaşmak zor. Belirli bir statüye sahip teknik adamlar var. Türkiye'de isimleri olan teknik direktörler var ve onlarla yüzleşmek zor" açıklamasını yaptı.
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