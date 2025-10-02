SUMUD FİLOSU SON DURUM NE?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, (1 Ekim Çarşamba) dün akşamdan bu yana İsrail'in müdahalesi ve baskısıyla karşı karşıya. Küresel Sumud Filosu, İsrail'in baskınlarını "savaş suçu" sözleriyle kınadı, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İsrail'in baskınına tepki geldi. 37'si Türk 200'ü aşkın aktivistin alıkonulduğu açıkladı. İsrail askerlerinin filoya saldırıları sürüyor.

SAAT 11.20: 4 GEMİ GAZZE'YE İLERLİYOR

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesindeki canlı takip verilerine göre, TSİ 11.20 itibariyle filodaki sadece 4 gemi Gazze'ye doğru yola devam ediyor. İsrail ordusu, 21 tekneye müdahale etti, 19 tekneye de müdahale ettiği düşünülüyor

SAAT 10.50: "39 GEMİ AŞDOD LİMANI'NA ULAŞTI"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'ndaki 39 geminin Aşdod Limanı'na ulaştığını bildirdi. Ayrıca bu gemilerde bulunan aktivistlerin güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAAT 10.45: BİRLEŞİK KRALLIK: ENDİŞELİYİZ, İSRAİL'LE TEMAS HALİNDEYİZ

Birleşik Krallık: Küresel Sumud Filosu'nun durumundan büyük endişe duyuyoruz. Durumun güvenli bir şekilde çözülmesi için İsrail'le temas halindeyiz.