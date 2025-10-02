Habertürk
        SUMUD FİLOSU CANLI SON DURUM : 2 Ekim Sumud Filosu nerede, kaç gemiden oluşuyor, yardım gemisi Gazze'ye ulaştı mı?

        Sumud Filosu son durumu ne? Sumud Filosu nerede, kaç gemiden oluşuyor,

        Dünyanın gözü kulağı Gazze'ye doğru yol alan Sumud Filosu son dakika haberlerine çevrildi. Çok sayıda yardımı Gazze'ye ulaştırmaya çalışan kişilere İsrail donanması engel olmaya çalışıyor. İsrail'in tüm engellerine karşı Sicilya'dan hareket eden 50'den fazla gemilik filonun, yolculuğu esnasında saldırılarına maruz kaldığı ancak misyonuna devam edeceği bildirilmişti. Vatandaşlar Sumud Filosu'da yaşanan gelişmelerindeki son durumu merak ediyor. Peki Sumud Filosu son durum ne, şu an nerede, kaç gemiden oluşuyor, Gazze'ye ulaştı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 10:16 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:22
        • 1

          Gazze’deki bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen uluslararası Sumud Filosu son dakika haberleri ile gündemde yer alıyor. İsrail yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 37'si Türk, 200’ü aşkın aktivistin alıkoyduğunu açıkladı. İsrail askerinin saldırıları devam ederken Sumud Filosu canlı ve anlık olarak nerede olduğu merak ediliyor. Peki Sumud Filosu şu an nerede, son durumu nasıl? İşte bölgeden tüm detaylar

        • 2

          SUMUD FİLOSU SON DURUM NE?

          İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, (1 Ekim Çarşamba) dün akşamdan bu yana İsrail'in müdahalesi ve baskısıyla karşı karşıya. Küresel Sumud Filosu, İsrail'in baskınlarını "savaş suçu" sözleriyle kınadı, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İsrail'in baskınına tepki geldi. 37'si Türk 200'ü aşkın aktivistin alıkonulduğu açıkladı. İsrail askerlerinin filoya saldırıları sürüyor.

          SAAT 11.20: 4 GEMİ GAZZE'YE İLERLİYOR

          Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesindeki canlı takip verilerine göre, TSİ 11.20 itibariyle filodaki sadece 4 gemi Gazze'ye doğru yola devam ediyor. İsrail ordusu, 21 tekneye müdahale etti, 19 tekneye de müdahale ettiği düşünülüyor

          SAAT 10.50: "39 GEMİ AŞDOD LİMANI'NA ULAŞTI"

          Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'ndaki 39 geminin Aşdod Limanı'na ulaştığını bildirdi. Ayrıca bu gemilerde bulunan aktivistlerin güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

          SAAT 10.45: BİRLEŞİK KRALLIK: ENDİŞELİYİZ, İSRAİL'LE TEMAS HALİNDEYİZ

          Birleşik Krallık: Küresel Sumud Filosu'nun durumundan büyük endişe duyuyoruz. Durumun güvenli bir şekilde çözülmesi için İsrail'le temas halindeyiz.

        • 3

          "AVRUPA'YA DEPORT EDİLECEKLER"

          İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail yolunda olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını duyurdu

          SAAT 08.40: MİKENO GAZZE SINIRINA ULAŞTI

          Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, TSİ 08.40 sularında Mikeno gemisi Gazze sınırına ulaştı.

          Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.

          Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

          AA muhabirinin ulaştığı aktivistler ise İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.

          Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesine yer verildi.

          Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi.

          Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti.

          İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.

          Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman da yaptığı açıklamada, filonun Gazze'ye 60 deniz mili mesafede olduğunu kaydetti.

        • 4

          TÜRK AKTİVİST GAZZE'YE DOĞRU İLERLEMEYİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ AKTARDI

          Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutularak kontrol edildiklerini, kaç kişi olduklarının öğrenilmeye çalışıldığını söyledi.

          Eyüboğlu, filonun, bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirterek, bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

          İnternetin ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini kaydeden Eyüboğlu, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." ifadesini kullandı.

          İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR

          Küresel Sumud Filosu'nun X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

          Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.

          Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

          İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

          Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

        • 5

          GAZZE’YE ULAŞTI MI?

          Saldırının "uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağrıldı.

          Açıklamada, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir." denildi.

        • 6

          SUMUD FİLOSU NEDİR VE NEYİ AMAÇLIYOR?

          Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor.

          Girişimin temel hedefleri arasında Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.

        Yazı Boyutu
