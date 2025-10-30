Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören barıştı

Sümeyye Aydoğan, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Atakan Hoşgören ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılmıştı.

REKLAM advertisement1

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, birlikteliklerine bir şans daha verme kararı aldı.

Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören, 'Bağlantı Hatası' adlı filmin galasına birlikte katıldı.