Sümer Varlık Yönetim için bugün gong çaldı ve firma resmen halka arz oldu. Kişi başına 72 lot veren firma toplamda 28 milyon TL lot dağıttı. Ana Pazar'da, 'SMRVA' kodu ile işlem görmeye başlayan Sümer Varlık, halka arzdan elde ettiği fonun yarısını borç ödemeye diğer yarısını da yeni portföy alımları için kullanacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...