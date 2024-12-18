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        Haberler Bilgi Ekonomi Sümer Varlık Yönetim için gong çaldı! Sümer Varlık Yönetim SMRVA kişi başı kaç lot verdi, halka arzına kaç kişi katıldı?

        Sümer Varlık Yönetim için gong çaldı! Kişi başı kaç lot düştü?

        Sümer Varlık Yönetim için gong bugün çaldı! 616 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 28 milyon lot dağıtan firmanın 300 binden fazla yatırımcısı için şirket bugün borsada işlem görmeye başladı. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arz sonuçları nasıldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:31
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        • 1

          Sümer Varlık Yönetim için bugün gong çaldı ve firma resmen halka arz oldu. Kişi başına 72 lot veren firma toplamda 28 milyon TL lot dağıttı. Ana Pazar'da, 'SMRVA' kodu ile işlem görmeye başlayan Sümer Varlık, halka arzdan elde ettiği fonun yarısını borç ödemeye diğer yarısını da yeni portföy alımları için kullanacak. İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arz detayları...

        • 2

          SÜMER VARLIK YÖNETİM İÇİN GONG ÇALDI!

          Sümer Varlık Yönetim 18 Aralık bugün borsada işlem görmeye başladı.

        • 3

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ SONUÇLARI

          Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına toplamda 392 bin 596 kişi katıldı. Kişi başına 1584 TL değerinde 72 lot düştü.

        • 4

          SÜMER VARLIK YÖNETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 12 Aralık'ta saat 10.30 ile 13.00 arasında talep topladı.

        • 5

          SÜMER VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Sümer Varlık Yönetim hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        • 6

          SÜMER VARLIK YÖNETİM FON KULLANIMI

          Yüzde 50 Yeni portföy alımları

          Yüzde 50 Finansal borç ödemesi.

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