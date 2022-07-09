Sümer Ezgü kimdir? sorusu günün en çok aratılan konuları arasında yerini aldı. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler bayram özel bölümüne konuk olan Sümer Ezgü hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
SÜMER EZGÜ KİMDİR?
1960 Burdur doğumlu olan 61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır.
İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, geçtiğimiz senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.
SÜMER EZGÜ EVLİLİKLERİ
Sümer Ezgü, 1987 senesinde ünlü sunucu Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı mevcuttur. Fakat evlilikleri 2000 senesinde son bulmuştur. İkinci evliliğini ise 1978 doğumlu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş olan tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden Ozan ve Yaman isimlerini verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.
SÜMER EZGÜ ALBÜMLERİ
Hakiki Angara Havaları
Esen Yeller
Bir Sevdadır Türküler
Electro Türkü House
1991 - Esen Yeller
2004 – Anadolu'dan Geldik
2018 - Ayhani Türküleri
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