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Sümela'nın Şifresi: Temel oyuncuları kimler? Sümela'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi? soruları film hakkın da ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. 90 dakikalık Sümela'nın Şifresi: Temel filminin toplam hasılatı 15 milyon 473 bin lira. Sümela'nın Şifresi: Temel filminden ayrıntılar haberimizde.
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Karadeniz bölgesinde - Trabzon'da çekilmiştir. Arka plânda yerli sakinler de oynatılmışlardı. Filmin ismini aldığı ve çekimlerde de yer alan Sümela Manastırı eski Yunan Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir ve Trabzon ilinin Maçka ilçesinin Altındere mahallesi sınırları içerisinde yer alan (Eski Yunanca adı: Panagia) deresinin batı yamaçlarında Kara (Eski Yunanca adı: Mela) tepesi üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte yerleşiyor.
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç'ın oturduğu Sümela'nın Şifresi: Temel'in oyuncu kadrosunda Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Zafer Ergin, Altan Erkekli, Necip Memili, Ali Düşenkalkar, İsmail Hakkı ve Ayşegül Günay yer alıyor.
SÜMELA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİNİN KONUSU
Temel Karadeniz'de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır e bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon'un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoyların kızı Zuhal'e aşık olur. Zuhal'i babasından isteyen Temel'i Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder.
Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay'ı ikan etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı'nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel intihar etmekten cayıp, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal'e olan aşkını ispatlayacaktır...
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