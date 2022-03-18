Sumağın mucizevi faydaları

Sumak, çok eski tarihlerden günümüze kadar ulaşan şifalı bitkilerden biridir. Ekşimsi bir tada sahip olan sumak yuvarlak tomurcuklar halindedir. Pek çok faydası bulunan sumak farklı şekillerde de kullanılmaktadır. Özellikle yemeklerde kullanımına sık rastlanan sumak, salata soslarında da tercih edilir. Sumak çayı da diyet yapmak isteyen kişiler tarafından kullanılır. Sumağın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir ve kullanılması sağlık açısından önerilir. Peki, sumak neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar yazımızda.

Sumağın Faydaları

Sumak kemik sağlığı için önemli bir bitkidir. Bu yüzden kemik kaybı yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Emziren anneler tarafından tüketilmesi sütün artmasına katkı sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Toksinleri vücuttan temizlemeye yardımcı olur.

Sindirim yolu hastalıklarına iyi gelir. Tedavi sırasında kullanılır.

Adet sancılarına ve kasılmalara iyi gelir.

Şeker hastalığı olan ya da obezite sorunu olan kişiler tarafından tüketilebilir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığa iyi gelir.

Asit reflü problemlerine iyi gelir.

Adet düzensizliği yaşayan kadınlar tarafından tüketilmesi adet düzensizliğini düzeltebilir.

Kadınlarda vajinal akıntıların azalmasına yardımcı olduğu için tüketilmesi önerilir.

Sumak Zararları

Her doğal bitkide olduğu gibi sumakta da yan etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden bu bitkileri kullanmak isteyen kişiler ya tüketim miktarında dikkatli olmalı ya da tüketmeden önce hekime başvurmalı.

Sumak bitkisi kaju ve mango meyveleri ile aynı bitki ailesinden gelir. Bu yüzden tüketilmeden önce doktora danışılması önerilir. Aksi halde alerjen durumları yaşanabilir.

Sumağı çay olarak tüketmek isteyen kişiler tüketimi yemekten sonra yapmalıdır. Aç karnına içilen sumak açlığı daha fazla arttırır. Fazla kilo alımına yol açar.

Tansiyon hastası kişiler sumak tüketiminde dikkat olmalı. Sumak tansiyonun yükselmesine yol açabilir.

Yağ parçalayıcı etkisi vardır. Bu yüzden fazla tüketiminde hızlı kilo kaybına yol açabilir.

Sumak Ağız Yarasına İyi Gelir Mi?

Sumak pek çok hastalığa iyi gelen bir bitkidir. Ağız yarası problemine de iyi gelir. Ağız yarası insanların yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Bu yüzden kişiler doğal tedavi yöntemleri ile bunların iyileşmesi için kullanabilir. Sumak tüketimi ile ağız yaralarının geçmesini isteyenler aşağıda yer alan tarifi kolaylıkla kullanabilir.

1 yemek kaşığı sumak ile 1 bardak suyu bir cezvede yavaşça kaynatın. Bu kaynama süresinin 2 dakikayı aşmamasına özen gösterin.

İki dakika kaynattıktan sonra sumak suyunu süzün. Süzdüğünüz sumak suyunu soğumaya bırakın.

Soğuyan sumak suyunuzu ağzınızda gargara yağarak günde iki kere tüketebilirsiniz. Gargara yaptıktan sonra yarım saat su ya da farklı bir sıvı tüketmeyin.

Sumağın Cilde Faydaları

Sumak cilt için de faydalı bitkilerden biridir. Sumağın hücre yenileyici bir özelliği bulunur. Bu yüzden kaynattığınız sumak suyunu cildiniz üzerinde tonik olarak kullanabilirsiniz. Sumak suyunun tonik olarak ciltte kullanılması var olan sivilcelerinizi kuruturken, yeni sivilce ve aknelerin de oluşumuna engel olur. Bunun yanı sıra yaşlanmanın etkilerini de yavaşlatır.