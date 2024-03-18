Sultanlar Ligi'ne yükselen Aras Kargo Spor Kulübü, kupasına kavuştu

Aras Kargo Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off Final Etabı'nı ikinci tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından kupasına kavuştu.

İzmir'i 13 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'nde temsil edecek ekip olmayı başaran kırmızı-beyazlılar büyük sevinç yaşadı.

Aras Kargo takımına madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, kupasını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz verdi. Aras Kargo Antrenörü Suphi Doğancı, "Sezon başında koyduğumuz hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Birlik ve beraberlikle bunu başardık. Sultanlar Ligi'nde İzmir'e yakışan bir takım olmak istiyoruz. Bu takımı oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.