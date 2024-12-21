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        Haberler Gündem Güncel Sultanhisar'da 6 bin kestane fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Sultanhisar'da üreticilere 6 bin kestane fidanı dağıtıldı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üreticilere 6 bin kestane fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:38
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        Sultanhisar'da 6 bin kestane fidanı dağıtıldı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 6 bin kestane fidanı dağıtıldı.

        Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeler kapsamında temin edilen kestane fidanlarını üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlimiz bitkisel üretiminin korunması ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler çerçevesinde Sultanhisar ilçemizde 6 bin kestane fidanı üreticilerimize teslim edilmiştir" denildi.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #kestane fidanı
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