Sultanhisar'da 6 bin kestane fidanı dağıtıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 6 bin kestane fidanı dağıtıldı.

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeler kapsamında temin edilen kestane fidanlarını üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlimiz bitkisel üretiminin korunması ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler çerçevesinde Sultanhisar ilçemizde 6 bin kestane fidanı üreticilerimize teslim edilmiştir" denildi.