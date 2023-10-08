Sultangazi'de yavru kedileri annesine kavuşturmak için camiden anonsla çağrı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haskül Kuyar tarafından bakımları üstlenilen bir anne kedi doğum yaptı.

Kısa süre sonra kedinin 3 yavrusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşadıkları kulübeden alındı.

"KEDİ GİBİ BEN DE UYUYAMAZ HALE GELDİM"

Kedilerin bakımını üstenen Haskül Kuyar, "3 gün önce yavruları kayboldu, üzüldü ve biz de üzüldük. Geceleri miyavlıyordu. Aklımıza mahalledeki hocamız geldi. Ona söyleyip anons ettirelim dedik. Camiden hoca anons yaptı, ben de broşür hazırlayıp astım duvarlara, 'Kim götürdüyse, getirsin' diye. Hayvan sürekli miyavlıyor, rahatsız olduk ve üzüldük. Kedi ağlıyordu ve üzgün. Gece saat 02.00-03.00'e kadar miyavlıyor. Sürekli duyuyorum sesini. İnsan ister istemez üzülüyor, sonuçta o da bir anne. Alan kişilerin illaki bir büyükleri var yani, kim götürdüyse getirsin. Hayvan buradan ayrılmıyor, yavrusu gelir diye. Kedi gibi geceleri ben de uyuyamaz hale geldim. Düşündüm ne yapabilirim diye, bunları yapmak geldi aklıma. Bilen, bulan getirir diye ama halen getiren olmadı" diye konuştu.