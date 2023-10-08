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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de yavru kedileri annesine kavuşturmak için camiden anonsla çağrı

        Sultangazi'de yavru kedileri annesine kavuşturmak için camiden anonsla çağrı

        Bakımı bir hayvansever tarafından yapılan yavru kediler, iddiaya göre annelerinin yanından alınarak götürüldü. Kedilerin bakımını üstlenen kişi camiden anons ettirip, afiş bastırarak yavru kedileri alan kişilere seslendi. Anons yapan cami imamı ise "Gecekondunun önündeki yavru kedileri kim aldıysa geri getirsin, anne kedi üzgün ve ağlamaktadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:05
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        Yavru kediler için camiden anons yapıldı
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        Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haskül Kuyar tarafından bakımları üstlenilen bir anne kedi doğum yaptı.

        Kısa süre sonra kedinin 3 yavrusu, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşadıkları kulübeden alındı.

        Anne kedi, yavrularının kaybolmasına üzüldü. Bunu gören Kuyar, afiş bastırdı ve camiye giderek anons yaptırdı.

        "ANNE KEDİ AĞLAMAKTADIR, ÜZGÜNDÜR"

        Camide yapılan anonsta, "Bir anne kedinin 3 adet yavrusu alınmıştır. Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür. Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın, annesine geri getirsin" ifadeleri yer aldı.

        "KEDİ GİBİ BEN DE UYUYAMAZ HALE GELDİM"

        Kedilerin bakımını üstenen Haskül Kuyar, "3 gün önce yavruları kayboldu, üzüldü ve biz de üzüldük. Geceleri miyavlıyordu. Aklımıza mahalledeki hocamız geldi. Ona söyleyip anons ettirelim dedik. Camiden hoca anons yaptı, ben de broşür hazırlayıp astım duvarlara, 'Kim götürdüyse, getirsin' diye. Hayvan sürekli miyavlıyor, rahatsız olduk ve üzüldük. Kedi ağlıyordu ve üzgün. Gece saat 02.00-03.00'e kadar miyavlıyor. Sürekli duyuyorum sesini. İnsan ister istemez üzülüyor, sonuçta o da bir anne. Alan kişilerin illaki bir büyükleri var yani, kim götürdüyse getirsin. Hayvan buradan ayrılmıyor, yavrusu gelir diye. Kedi gibi geceleri ben de uyuyamaz hale geldim. Düşündüm ne yapabilirim diye, bunları yapmak geldi aklıma. Bilen, bulan getirir diye ama halen getiren olmadı" diye konuştu.

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