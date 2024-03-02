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        Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi

        Sultangazi'de akşam saatlerinde yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, bir binanın balkonu hasar aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:11
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        Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama
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        Patlama, saat 20.00 sularında Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan yer altı doğalgaz hattında meydana geldi. Patlamayı ve ardından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen görevlilerin müdahalesi ile doğal gaz kapatılırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan bir binanın balkon kısmında ve bir evin camında patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

        EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

        Yangını gören Osman Boduç “Evde otururken birden patlama oldu. Alevler yükseldi. Alevler yükseldikten sonra karşıdaki evin köşesi yandı. Ekipler geldi, olaya müdahale ettiler. 2 kere patlama oldu. Arabaları çektik. Alevler binanın boyunu geçti” dedi.

        Bir diğer vatandaş Cüneyt Tepecik ise “Bir anda ses geldi. Can havliyle hemen gittim bizim binaya da sıçrar diye. Çocukları aldık aşağı indik” dedi.

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        #sultangazi
        #doğalgaz patlama
        #haberler
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