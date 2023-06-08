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Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar oluştu

Giriş: 08.06.2023 - 06:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
AA

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi 89 Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairede maddi hasar meydana geldi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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