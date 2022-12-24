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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda meydana gelen, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Giriş: 24.12.2022 - 02:54 | Güncelleme: ABONE OL
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
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AA

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen araçların yavaşlamasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolda ilerlerken kazayı görerek duran motosiklet sürücüleri, kazazede motorcuya yardım etmeye çalıştı.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyolda iki şeridi trafiğe kapatarak kontrollü akış sağladı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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