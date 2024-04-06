Sultanbeyli'de bıçakla kendine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale etti

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Sultanbeyli'de madde bağımlısı bir kişi, evinin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin çalışmalarıyla kişi, evden yaralı olarak çıkarıldı.

KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ Olay saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ali B., yaşadığı evin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Ali B. 'nin kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca bölgeye özel harekat polisleri de istendi. Özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla evin kapısı açıldı. Evden yaralı olarak çıkarılan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI Polis ekiplerinin evinde kapısında Ali B.'ye seslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının feryat ettiği, polis ekiplerinin ise "Ali annen sinir krizi geçiriyor, yapma. Yat yere, bıçağı bırak." dediği duyuluyor.