Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sultanbeyli'de bıçakla kendine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale etti

        Sultanbeyli'de bıçakla kendine zarar veren kişiye özel harekat polisleri müdahale etti

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşadığı evin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Ali B.'ye özel harekat polisleri müdahale etti

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanbeyli'de hareketli dakikalar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sultanbeyli'de madde bağımlısı bir kişi, evinin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin çalışmalarıyla kişi, evden yaralı olarak çıkarıldı.

        KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

        Olay saat 12.00 sıralarında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ali B., yaşadığı evin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Ali B. 'nin kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca bölgeye özel harekat polisleri de istendi. Özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla evin kapısı açıldı. Evden yaralı olarak çıkarılan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis ekiplerinin evinde kapısında Ali B.'ye seslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının feryat ettiği, polis ekiplerinin ise "Ali annen sinir krizi geçiriyor, yapma. Yat yere, bıçağı bırak." dediği duyuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sultanbeyli
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Nuri Alço'dan kötü haber
        Nuri Alço'dan kötü haber
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Habertürk Anasayfa