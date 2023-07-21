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        Haberler Gündem İstanbul Sultanahmet'te otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

        Sultanahmet'te otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

        Fatih Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:11
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        Sultanahmet'teki bir otelde yangın çıktı
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        Binbirdirek Mahallesi Suterazisi Sokak'taki 5 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Eminönü ve Fatih itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

        Ekiplerin, çalışması devam ediyor.

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