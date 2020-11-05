Sultan Kebabı, krebin içini sebzeler, kırmızı et ile doldurup üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri eşliğinde, nar gibi kızaran bir yemek. Özel günlerde de tercih edilen bir yemek olmasının yanı sıra, bugün ne pişirsem? dediğiniz günlerde de pratik ve göz dolduran kolay bir tarif. Sultan kebabı yemeğinizi tadanlar sizden mutlaka tarif isteyecekler.
Sultan Kebabı İçin Gereken Malzemeler:
Krep İçin;
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
2,5 su bardağı + 1yemek kaşığı dolusu un
2 yumurta
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 çay kaşığı tuz
İç Harcı İçin;
Yarım kilo dana kuşbaşı
1 adet kuru soğan
2 tane kırmızı biber
3-4 adet sivri biber
Yarım kilo mantar
2 adet domates
Yeteri kadar sıvıyağ, tuz, kekik, karabiber, pul biber
Beşamel Sos İçin;
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1 fiske tuz
Üzeri için;
Yeteri kadar kaşar peyniri
Sultan Kebabı Yapılışı:
Krep için malzemeleri karıştırma kabında iyice çırpın.
Akıcı olursa un ilave edin.
Yağsız teflon tavada çok kalın olmamak şartıyla pişirin.
İç harcı için tencereye etinizi koyup, az su ile pişirin.
Et suyunu çekip de kavrulduktan sonra sıvıyağ ve doğranmış soğan ekleyin.
Daha sonra yıkayıp doğradığınız mantarları ilave edin.
Mantarlar suyunu çekince biberleri katın.
Çok az kavurup, baharatları ve domatesi de ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Bir tane krep alıp, iç harcını koyarak borcam yerleştirin.
Beşamel sos için, tencereye tereyağı ve unu koyarak kavurun.
Üzerine 3 su bardağı su ilave edin.
Topaklanmaması için, hızlıca çırpın.
Pişen beşamel sosu kreplerin üzerine gezdirin.
Rendelenmiş kaşar peynirini de üzerlerine serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Krep yerine yufkadan da hazırlayabilirsiniz.
Yaptığınız krepler fazla gelirse, dondurucuya kaldırabilirsiniz.
İstediğiniz zaman dondurucudan çıkarıp, üzerine beşamel sos gezdirerek tekrar pişirebilirsiniz.
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