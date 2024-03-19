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        Haberler Müzik Sultan Kardeş: 32 yıl boyunca hiç ara vermedim

        Sultan Kardeş: 32 yıl boyunca hiç ara vermedim

        Şarkıcı, oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, 5 Mayıs'ta "Suzan'ın Hıdırellez Festivali" ile İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. Festival hakkında konuşan Kardeş; "32 yıl boyunca hiç ara vermeden yaptığım, benim Hıdırellez bahçem nihayet 'Hıdırellez Festivali' oluyor. Bunu söylememdeki maksadım verdiğim emek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:36
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        "32 yıl boyunca hiç ara vermedim"
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        Suzan Kardeş, Maximum Uniq Açıkhava etkinlikleri kapsamında 5 Mayıs'ta "Suzan'ın Hıdırellez Festivali' ile sahnede olacak.

        "HEP BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLEYECEĞİZ"

        Hıdırellez Festivali hakkında da konuşan Suzan Kardeş; “32 yıl boyunca hiç ara vermeden yaptığım, benim Hıdırellez bahçem nihayet ‘Hıdırellez Festivali’ oluyor. Bunu söylememdeki maksadım verdiğim emek. Çünkü Hıdırellez, Unesco’nun 2016'da Makedonya ve Türkiye işbirliğiyle Güney Kore’nin Jeju Ada’sında ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alındı ve korunması gereken gelenek olarak imzalar atıldı. Ben zaten yıllardır bunu yapıyordum ama resmileşince dünyalar benim oldu. Ödülüm de Birleşmiş Milletler’den gelen teşekkür mektupları oldu. Ben başarmıştım. Duyulmasını ve görünmesini sağlamıştım. Alanın renklenmesinin, süslenmesinin yanı sıra, tabii ki müzik ve eğlence konser saatine kadar devam edecek. Sahnede ben varım orkestra arkadaşlarımla birlikte ama sürprizlerim de çok. Sahneme çok önemli, sizlerin de çok sevdiği sanatçı dostlarım misafir olacak. Hep birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Bu benim hayalimdi. Festival alanı bir masal gibi sizin için hazırlandı. Ritüellerinizi yapacağınız Hıdırellez ürünleri girişte size hediye edilecek. Anılarınızda kalacak bu özel etkinliği kaçırmayın. Benim hayallerim oluyorsa sizin niye olmasın? Gelin hayallerinizi dileyin. Dans edin, eğlenin. Mutlu zaman geçirmek bizim hakkımız. O gece siz de mutlu bir yıl için kendi bildiğiniz dualarınızı, dilekleriniz, isteklerinizi yapın” dedi.

        Hıdırellez, o gece Hızır peygamber ile İlyas peygamberin buluşup, dünyaya bereket dağıttığı gece olarak bilinir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sultan Kardeş
        #Suzan’ın Hıdırellez Festivali

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