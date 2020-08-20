Sully, 2 Eylül 2016'da 43. Yıllık Telluride Film Festivalinde prömiyeri yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Warner Bros tarafından 9 Eylül 2016'da konvansiyonel ve IMAX sahnelerinde gösterime girdi. Film eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 238 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ancak Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nda (NTSB) tartışmalara neden oldu. Amerikan Film Enstitüsü, onu Yılın En İyi Filmlerinden biri olarak seçti. Sully filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

SULLY OYUNCULARI

Filmin başrolünde efsane oyuncu Tom Hanks yer alırken filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood üstleniyor. Ayrıca filmin hikayesi Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı.

SULLY FİLMİNİN KONUSU

Sully, 15 Ocak 2009’da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri’ne indirmeyi, bir nevi imkansızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger’i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştı. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikei ile yüz yüze gelecektir.