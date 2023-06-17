• "Çaya yapılan zam değildir. Kalite ayarlaması yapıldı. Çayın kalitesi yükseltildi."
Siyasi tarihimizin en çarpıcı fotoğraflarından biri Süleyman Demirel ile Kenan Evren'in bu fotoğrafıdır.
Süleyman Demirel, o dönem orgeneral olan Kenan Evren'in gerçekleştirdiği 12 Eylül Darbesi'nde başbakanlık görevinden alınmış, 10 yıl boyunca siyaset yapma yasağına maruz kalmıştı.
Süleyman Demirel'in siyasi yasağının 1987'de yapılan referandumla kaldırılmasıyla Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığını üstlenmişti.
Bu fotoğraf, o günlerde bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda çekildi.
Süleyman Demirel'in yüzündeki ifade 7 yıllık birikimi en güzel şekilde anlatıyor.