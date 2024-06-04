Şule Özlem Ural boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
Mersin'de, 40 yaşındaki Şule Özlem Ural'ın evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli 20 yaşındaki A.Y. tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Ural'ı darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi
Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde, dün devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurmuş, motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.
POLİS, KASA ALINAN EVDE CANSIZ ŞULE'Yİ BULDU
AA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden aldığını söylemesi üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şule Özlem Ural'ın (40) cesediyle karşılaşmıştı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu tespit edilen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Cinayete ilişkin gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ZANLI GECE DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Ural'ı darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi.