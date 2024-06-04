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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın Cinayetlerini Durduracağız PlatformU: Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü? | Son dakika haberleri

        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?

        Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Mayıs 2024 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre geçen ay yurt genelinde 40 kadın öldürüldü. Bu ölümlerden 20'sinin şüpheli olduğu belirtildi. Öldürülen 40 kadından 14'ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi nedenlerle katledildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:09
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        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
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        Türkiye'de toplumsal bir yara haline gelen kadın cinayetlerine ilişkin 'Mayıs-2024 Raporu', Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklandı. İşte platformun ortaya koyduğu yürek yakan istatistikler...

        MAYIS AYINDA 40 KADIN KATLEDİLDİ

        Aylin Pekin.
        Aylin Pekin.

        "Bu ay 40 kadın cinayeti işlenmiş, 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 40 kadından 14’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 2’si annelerinin baba hakkında tedbir kararı çıkarma bahanesiyle, 1'i kızını korurken, 3’ü ekonomik bahanelerle öldürüldü.

        20 KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

        Kader Yıldırım.
        Kader Yıldırım.

        20 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 20 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

        15 KADINI EŞİ, 6 KADINI BABASI ÖLDÜRDÜ

        Fidan Cantemir.
        Fidan Cantemir.

        Mayıs ayında öldürülen 40 kadının 15’i evli olduğu erkek, 6’sı babası, 4’ü birlikte olduğu erkek, 4’ü tanıdığı biri, 3’ü akrabası, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’si kardeşi, 1’i oğlu, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. Bir kadının failinin yakınlığı tespit edilememiştir. Bu ay kadınların % 38’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

        25 KADIN KENDİ EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

        Hasret Öztürk.
        Hasret Öztürk.

        Kadınların 25’i evinde, 6’sı sokakta, 2’si arabada, 2’si ıssız yerde, 2’si işyerinde öldürülmüştür. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların % 63’ü evlerinde öldürüldü.

        CİNAYETLERİN YARISI ATEŞLİ SİLAHLA İŞLENDİ

        Buse Erkin.
        Buse Erkin.

        Bu ay öldürülen kadınların 19’u ateşli silahlarla, 13’ü kesici aletle, 4’ü boğularak, 2’si yakılarak, 1’i yüksekten atılarak öldürüldü. Bir kadının ölüm şekli tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların % 48’i ateşli silah ile öldürüldü.

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        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
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