Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Aralık Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Fatih, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde 4 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ARALIK 2019

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:59:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:36:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ferahevler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 09:25:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.