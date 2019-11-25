Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 25 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde 25 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 25 KASIM 2019

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-25 09:28:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-25 09:29:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.