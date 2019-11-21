Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Sultangazi, Çekmeköy ve Şişli ilçelerinde 21 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 KASIM 2019

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Çengeldere Mah,Yavuz Selim Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Çiftlik Mah,Polonez Mah,Elmalı Mah,Fatih Mah,Baklacı Mah,Acarlar Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kavacık Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Kanlıca Mah,Görele Mah,Gümüşsuyu Mah Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi Başlama Tarihi : 2019-11-21 06:22:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-21 08:25:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi Başlama Tarihi : 2019-11-21 06:22:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.