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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 13 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Fatih, K.Çekmece, Kağıthane, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

13.12.2019 - 10:30 | Güncelleme:
İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Aralık perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Fatih, K.Çekmece, Kağıthane, Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde 13 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 ARALIK 2019

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yeniköy Mah,Karaburun Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 09:12:24.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 09:50:09.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 10:00:40.0
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 09:38:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah
Açıklama:Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 00:13:18.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 08:58:26.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ayazağa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 10:10:54.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çamlık Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 10:15:01.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Armağan Evler Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-13 09:40:52.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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