Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bağcılar, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Silivri, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 10 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 ARALIK 2019

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 10:16:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 11:40:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 11:12:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Şehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hüseyinağa Mah,Cukur Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 10:26:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 11:55:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 12:11:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Fatih Silivri Mah,Alibey Mah,Cumhuriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 09:04:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-10 08:23:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.